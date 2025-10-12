Gli artigiani fanno scuola. Studenti, sapere e lavoro. Ecco sette sculture di pane

Il profumo del pane si è mescolato ieri mattina a quello della creatività. La Giornata Mondiale del Pane è stata celebrata a Ferrara con un’iniziativa che ha unito arte, cultura e artigianato, grazie alla collaborazione tra Confartigianato Ferrara, Comune, Camera di Commercio, Panificio Cappelli e liceo artistico Dosso Dossi. La mattinata si è aperta con una passeggiata tra le ’Vie dei mestieri del pane’, itinerario che ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei lavori realizzati dagli studenti. A guidare il percorso, insieme ai docenti e ai ragazzi, il referente sindacale di Confartigianato Francesco Buttino, che ha sottolineato che "avvicinare le persone al valore dei mestieri artigiani significa riscoprire la nostra identità". Il cammino tra le ’Vie del Pane’ si è concluso al liceo Dosso Dossi, dove è stata inaugurata la mostra ’Sette sculture di pane’, percorso di arte concettuale che trasforma l’alimento più universale in linguaggio artistico, simbolo di pace. All’inaugurazione l’assessore alle Attività Produttive Francesco Carità: "Confartigianato, le istituzioni, i ragazzi e la scuola hanno lavorato insieme con passione". La dirigente del Liceo Francesca Barbieri ha ricordato: "Abbiamo il dovere di tramandare i mestieri antichi e di dare dignità artistica al lavoro manuale". La mostra è il risultato di un percorso triennale curato da Caterina Pocaterra, coordinatrice del progetto. Fondamentale il contributo della professoressa Elisa Leonini, docente di discipline classiche e scultoree, che ha accompagnato gli studenti nella creazione delle opere, insieme all’artista Matteo Lucca. Le sette sculture (più un ottava, che è un’opera collettiva) esposte rappresentano altrettanti mestieri artigiani. Dal fabbro al liutaio, dal pasticcere al sarto, dal fornaio all’estetista. "L’intelligenza artigiana è l’intelligenza delle mani", ha ricordato Graziano Gallerani di Confartigianato. Un pensiero condiviso da Paolo Cirelli segretario di Confartigianato di Ferrara: "Mi ha colpito il modello delle mani. È il simbolo perfetto della creatività e dello spirito artigiano, dove la testa, il cuore e il gesto si fondono in un’unica forma di espressione". Per Mauro Giannattasio, segretario generale della Camera di Commercio, il progetto rappresenta un esempio di cooperazione territoriale: "Confartigianato parla ai giovani: sono loro la forza del futuro". "Il progetto – ha concluso la dirigente Barbieri – è la prova che l’arte e la formazione possono essere strumenti di crescita". La mostra sarà visitabile gratis fino al 19 ottobre, dalle 10 alle 12, nella sala espositiva del Dosso Dossi, via Bersaglieri del Po 25.