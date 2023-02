Gli artigiani: una fiera di questo calibro non c’era da decenni

Giudizi positivi su questa edizione del Micam sono stati espressi dai vertici della Cna. Paolo Mattiozzi presidente di Federmoda di Fermo ha detto: "Per gli artigiani è un Micam che non si vedeva da un decennio. Particolarmente numerosi i compratori stranieri e tra questi forse gli unici un po’ più assenti rispetto alle precedenti edizioni sono stati quelli provenienti dai Paesi del nord Africa". Paolo Silenzi presidente della Cna delle Mar ha aggiunto: "Dobbiamo puntare sempre più sui giovani. A tal proposito sia consapevoli dell’importanza dei corsi professionalizzanti e in tale contesto gli Its possono svolgere un ruolo fondamentale".

Per far vivere al distretto calzaturiero un nuovo modello di sviluppo occorre la collaborazione tra le imprese e gli enti di formazione e in proposito Silenzi ha aggiunto: "Come associazioni di categoria dobbiamo sempre più fare rete tra le imprese e le scuole al fine di individuare i percorsi formativi più adatti per soddisfare le esigenze delle aziende sempre più alla ricerca di personale qualificato". L’esigenza di avere la possibilità di disporre di giovani adeguatamente preparati si avverte anche nella filiera della pelle e degli accessori che partecipano a Lineapelle iniziata proprio ieri sempre nei padiglioni di FieraMilano a Rho. Doriana Marini presidente nazionale della filiera moda di Federmoda della Cna ha sottolineato che "le aziende non trovano personale da assumere adeguatamente preparato. Occorre rendere attrattivi i mestieri della moda". Cosa state facendo in proposito? "A livello politico è necessario fare campagne di sensibilizzazione e far capire ai giovani che lavorare negli atelier e nei laboratori è bello e può riservare anche delle importanti soddisfazioni economiche oltreché professionali. È quindi importante la formazione". Secondo il vostro osservatorio quante saranno le assunzioni nei prossimi anni? "Sulla base delle risultanze delle nostre analisi prevediamo, entro il 2025, la necessità di assumere circa 90 mila addetti".

v. b.