Gli assessori salutano la squadra di giovani impegnata nel progetto estivo di cittadinanza attiva

Gli assessori ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, ed ai Lavori pubblici, Lauro Salvatelli, hanno salutato e si sono congratulati con la squadra di giovanissimi che è stata impegnata nel progetto estivo di cittadinanza attiva denominato ’Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune’. Giunto alla quarta edizione, finanziato dalla Regione e dal Centro servizi per il volontariato, ha avuto il sostegno del Comune. I ragazzi, seguiti dai tutor, hanno effettuato in città due interventi; la pulizia del muro di cinta del Comune (in via Veneto) e la pittura del sottopasso di via Vecchi. Al termine del lavoro, come riconoscimento all’impegno profuso, a ciascun ragazzo partecipante saranno consegnati in omaggio dei ’buoni fatica’ del valore di 50 euro (100 per il tutor) spendibili in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici e di lettura, sport, tempo libero e materiale informatico.