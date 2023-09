Gli atleti della Polisportiva Servigliano tra podi e piazzamenti: ecco i risultati Atleti della Polisportiva Servigliano in strada per la prima domenica d'autunno: Federico Malizia conclude la maratona di Berlino in 3h37'12, Moreno Ciccioli a Ferrara in 2h42'55, Jack Perugini vince a Montecastrilli, Marvin Perugini a Lido Tre Archi in 38'33. Ottime prove di Michela Boniello, Francesca Marilungo, Paola Flamini, Simone Profili, Mauro Perlini, Alessandro Ciriaci, Quinto Perugini e Vandino Marziali.