Gli auguri del sindaco a studenti, insegnanti e personale scolastico

Campanella di inizio anno e porte spalancate sull’entusiasmo. Ieri mattina il sindaco Valerio Vesprini, accompagnato da alcuni esponenti della Giunta e del Consiglio comunale, ha voluto condividere con studenti, insegnanti e personale scolastico l’emozione del ritorno tra i banchi. Una presenza non solo simbolica, ma carica di significato per tutta la comunità, a testimonianza di quanto la scuola rappresenti un pilastro essenziale per il futuro della città.

La serie di incontri è partita alle 8 in punto, all’istituto comprensivo "Nardi", proprio al suono della prima campanella. Dopo i saluti del dirigente scolastico Roberto Vespasiani, il sindaco ha preso la parola, sottolineando l’importanza di vivere il periodo scolastico come un’occasione da cogliere pienamente. "Ogni giorno a scuola – ha ricordato – è un passo in avanti, un percorso di crescita che non riguarda solo le competenze, ma anche il rispetto dei luoghi, dei compagni e delle regole della convivenza".

Nel suo intervento Vesprini ha voluto parlare direttamente ai ragazzi, spronandoli ad essere curiosi, a fare domande, a guardare il mondo con occhi attenti. "La scuola – ha detto – è molto più di un insieme di materie: è il luogo delle relazioni, dei valori e delle speranze. È qui che si costruiscono amicizie e si impara a dialogare, ad aprirsi all’altro, a crescere insieme".

Non è mancato il pensiero rivolto agli insegnanti e al personale ausiliario, destinatari di un sentito augurio di buon lavoro.