Gli autotrasportatori alzano la voce: "Costi insostenibili"

Prima Tras Pmia Autotrasporto Unilavoro non resta certo indifferente alle preoccupanti dimensioni che sta assumendo l’inarrestabile costo del carburante unitamente ai maggiori costi di produzione dei servizi (i pedaggi autostradali sono aumentati del 2% dal primo gennaio con aumento ulteriore dell’1,34% dal primo luglio) e anticipa un’imminente consultazione degli organi dirigenti per predisporre iniziative volte ad azioni concrete di sostegno alla categoria. "Tengo ad esprimere un elogio personale e a nome degli organi che rappresento – dice Galanti – alla Guardia di Finanza per l’indagine avviata in merito all’eventuale speculazione sul costo del carburante, ma aspettare i tempi degli accertamenti e relative conclusioni significa costringere gli autotrasportatori a sopportare ancora costi impossibili da sostenere a carico dei propri bilanci. Pertanto – aggiunge – è d’obbligo che Prima Tras Pmia, agisca per sostenere con forza la modifica della disposizione di legge volta a ribaltare effettivamente i maggiori costi del carburante sulla merce in quanto l’attuale posizione di legge ha dimostrato di non funzionare. Una riforma del settore dell’autotrasporto – prosegue – è necessaria affinché i maggiori costi non siano assorbiti quasi interamente dai bilanci delle imprese di autotrasporto generando l’irregolarità del mercato. Inoltre – aggiunge Galanti – sosteniamo con forza la richiesta di verificare le speculazioni di compagnie e società commerciali, perché oltre a tanta chiarezza da fare in merito, è inconcepibile che per l’extra rete (cioè il rifornimento ai depositi privati delle imprese di autotrasporto) il costo del carburante sia maggiore del costo del distributore su strada". Questi gli obiettivi che Prima Tras anticipa, e che verranno trattati nei prossimi giorni, durante la riunione degli organi direttivi.

Paola Pieragostini