Gli avvocati: "Per uscirne bisogna iniziare a lavorare dalle scuole"

"Quello che dobbiamo fare è chiederci cosa fare, ogni giorno, per incidere davvero, per ripartire da pensieri e parole diversi". Così la presidente dell’ordine degli avvocati. Fabiana Screpante, ha chiuso una mattinata densa di emozioni, di storie, di poesie, di lacrime. Si è tinto di rosso il tribunale di Fermo, su iniziativa del Comitato pari opportunità dell’ordine, guidato da Laura Botticelli che ha sottolineato: "Certo è che per combattere il preoccupante fenomeno della violenza sulle donne, che sappiamo affondare le radici in molteplici fattori di ordine sociale ed economico, dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme per produrre un profondo cambiamento culturale basato sul rispetto e sulla parità, cambiamento che deve partire dalla scuola e dalle nuove generazioni". Avvocati impegnati nella formazione dei giovani, ha proseguito Botticelli: "C’è la proposta di inserire nelle scuole lezioni di educazione sentimentale e relazionale. Non sappiamo se ciò accadrà ma, come comitato per le pari opportunità, ancor prima degli ultimi accadimenti, abbiamo avvertito l’esigenza di lavorare con i giovani e con le scuole, tanto è vero che stiamo per intraprendere un percorso di formazione indirizzato agli alunni dell’istituto Montani di Fermo, per sensibilizzare i ragazzi proprio sui temi della violenza di genere, delle discriminazioni e del rispetto". Una mattinata nella quale sono state coinvolte, oltre alle istituzioni forensi, i magistrati, i procuratori, le associazioni, gli ufficiali giudiziari, il personale di cancelleria, per "far rispettare e difendere i diritti fondamentali diffondendo il rispetto della legalità in applicazione dei principi costituzionali, anche in chiave di prevenzione della violenza di genere". Ci sono poi state parole e poesie, pensieri e storie, letti dalla giudice Sara Marzialetti, da Roberta Ferracuti, dalla sostituta procuratrice Marinella Bosi, da Barbara Toce, Nicola Cecoro, Ilaria Teodori, Donatella Sciarresi, Paolo Evandri, Filippo Ventola, Simona Luchetti, Patrizia Liberati ed infine dal presidente del tribunale Bruno Castagnoli, Annalisa Cutrona ha letto un suo componimento, Alessia Capretti è stata la voce fuori campo a leggere i numeri, a raccontare delle decine e decine di donne uccise, violentate, ferite, e costrette a chiedere aiuto.

Angelica Malvatani