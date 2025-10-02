Gli encomi per quattro carabinieri

Quattro encomi sono stati consegnati ieri, presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Fermo, al Luogotenente Carica Speciale Corrado Badini (Comandante della locale) Stazione dei carabinieri), al vice Brigadiere Moreno Ingegno, al carabiniere scelto Adriano Palacchino e al Carabiniere Gabriele Capobianchi (tutti addetti alla locale caserma) dal Generale di Brigata, Nicola Conforti (Comandante della Legione Carabinieri ‘Marche’) insieme al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Fermo, Colonnello Gino Domenico Troiani.

I fatti che hanno portato alla ricompensa risalgono allo scorso marzo e si riferiscono alla complessa indagine svolta su un pregiudicato dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti in città. L’operazione si era conclusa con l’arresto in flagranza dell’indagato (poi condannato a 2 anni e 10 mesi e multa di 16mila euro) e con il sequestro di circa 1,5 kg di cocaina, con alcune dosi di marjuana, oltre a qualche migliaio di euro in contanti provento dell’attività illecita.

Una operazione andata a buon fine che aveva riscosso il plauso della comunità, confermando l’attività costante dell’Arma, nel presidiare e controllare il territorio. Nello specifico, l’arrestato era un pregiudicato albanese di 50 anni, che era stato colto sul fatto mentre cedeva una dose di cocaina a un 45enne del luogo: bloccato dai Carabinieri, era stato trovato in possesso di altre 64 dosi, nonché di un sacchetto contenente 60 gr di marijuana, e un panetto di cocaina di oltre 1 Kg, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze, e denaro contante per circa 5mila euro, in banconote di diverso taglio.

Il dettaglio: il panetto di cocaina era sigillato ‘sottovuoto’ e custodito in un altro sacchetto con una bolla d’aria, verosimilmente per eludere il fiuto dei cani antidroga, in caso di controlli. Le indagini dei militari avevano consentito di appurare che l’attività di spaccio avveniva con la consegna a domicilio dello stupefacente, utilizzando una tecnica insolita: in pratica, la dose ordinata veniva lasciata nelle cassette della posta del richiedente, di cui il pusher aveva copia delle chiavi cosicché, lo spacciatore consegnava le dosi richieste e nel contempo, ritirava il denaro lasciato nella cassetta dall’acquirente.

"Tutti i militari del Comando Provinciale – recita la nota diffusa dopo gli encomi - esprimono il loro compiacimento ai colleghi destinatari di questo importante riconoscimento".