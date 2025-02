Gli ex consiglieri di maggioranza in Noi Moderati

I toni dell’annuncio dell’avvenuta adesione di quattro esponenti dell’ex maggioranza del sindaco Alessio Pignotti al partito ‘Noi Moderati’ sono quelli di rito e di circostanza, ma è indubbio che la notizia è destinata a fare rumore. Era grande la curiosità di sapere se, ad esempio, i giovani ex consiglieri di maggioranza (eletti in liste civiche) che, lo scorso giugno, hanno firmato per fare cadere la loro amministrazione sarebbero stati nuovamente della partita. Ebbene, il mistero è svelato: gli ex consiglieri Maria Mariani e Francesco Tofoni stanno con Noi Moderati. Viene soddisfatta anche l’altra curiosità: sapere cosa avrebbero deciso di fare i due ex assessori di Pignotti da sempre indicati come ‘non allineati’, Stefano Pezzola e Claudia Bracalente: anche loro sono confluiti in ‘Noi moderati’. Manca all’appello del gruppo dei ‘dissidenti’ solo Marco Maria Lucidi ma intanto è certo che Mariani, Tosoni, Pezzola e Bracalente sono pronti a scendere di nuovo nella prossima campagna elettorale. "Crediamo nella visione politica di Noi Moderati e non vediamo l’ora di partecipare attivamente, ispirandoci ai valori liberali, riformisti, cristiani ed europeisti del partito". "Accogliamo con entusiasmo questi nuovi componenti nella nostra squadra" commenta il consigliere regionale, Marco Marinangeli.

Marisa Colibazzi