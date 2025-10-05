Gli infermieri al centro della sanità. Strumenti e prospettive per il futuro

Si è tenuto a Fermo il convegno ’Direzione e Management delle Professioni Sanitarie: strumenti e prospettive per il futuro’, una giornata di approfondimento e confronto organizzata dall’Università Politecnica delle Marche sede di Fermo e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Fermo in collaborazione con Società Italiana per la Direzione e Management delle Professioni Infermieristiche e il Comune di Fermo e con il patrocinio dell’Ente Universitario del Fermano e dell’Ast di Fermo. L’appuntamento è il primo evento Sidmi nelle Marche e ha riscosso un’ampia partecipazione di professionisti, studenti e rappresentanti istituzionali, a conferma della centralità dell’evento e dei temi affrontati per il presente e il futuro della sanità marchigiana. Moderati da Paolo Marinelli e da Isabella Baglioni, Direttore Adp cdlm s.i.o. Fermo, i lavori hanno affrontato i temi più rilevanti del management sanitario e del ruolo crescente della governance infermieristica.

Momento centrale dell’evento è stato l’intervento di Bruno Cavaliere, presidente nazionale Sidmi nonché Direttore delle Professioni Sanitarie presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Cavaliere, che riveste un ruolo autorevole in Italia nel campo della direzione e del management delle professioni infermieristiche, ha toccato temi di grande rilevanza tra cui l’atto di indirizzo per l’istituzione della Direzione delle Professioni Sanitarie e il Position Paper sulla valorizzazione e lo sviluppo dell’infermieristica in Italia, documenti fondamentali che delineano prospettive innovative e mirano a rafforzare il riconoscimento del ruolo degli infermieri nel sistema sanitario.

A seguire, Gilda Pelusi, Adp cdlm s.i.o. Ancona, ha ripercorso la storia e le prospettive della laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; Stefania Liberati, Direttore Adp cdl Infermieristica Fermo nonché vicecoordinatore Sidmi Marche, ha portato l’attenzione sul tema della crisi vocazionale che sta attraversando oggi la professione infermieristica, proponendo possibili soluzioni; mentre Paolo Marinelli, Coordinatore Sidmi Marche, ha illustrato gli assetti attuali della Direzione Infermieristica nelle Marche e i bisogni emergenti del Servizio Sanitario Regionale.