Gli negano una ricetta medica: urla e aggredisce un’infermiera

Si è presentato al pronto soccorso esigendo una ricetta medica e, quando ha capito che non poteva ottenerla, ha cominciato a sbraitare fino ad aggredire un’infermiera. Alla fine c’è voluto l’intervento degli agenti della sicurezza interna e della polizia per riportare la calma e fermare quell’uomo che, nel frattempo, si era anche ferito ad una mano. Tutto è iniziato nel pomeriggio quando, un individuo del posto, in evidente stato di alterazione, ha fatto irruzione ed ha cominciato a sbraitare perché voleva una ricetta medica e pretendeva di saltare la fila. A quel punto è intervenuto un’agente della sicurezza privata del "Murri" che ha cercato di calmarlo per poi accompagnarlo all’uscita. Inizialmente l’uomo si è allontanato ma, qualche minuto dopo, è tornato alla carica, perché nel frattempo si era procurato un taglio alla mano. Una volta dentro, ha preso di mira un’infermiera e le ha messo le mani addosso strattonandola. Visto il degenerare della situazione l’agente della sicurezza ha subito allertato la polizia e ha cercato di bloccare l’esagitato. Gli agenti della questura, giunti immediatamente sul posto, hanno perquisito l’uomo e, all’interno di uno zainetto hanno rivenuto quattro bottiglie di birra, di cui una in frantumi. E’ probabile quindi che autore del parapiglia si sia ferito con i vetri rotti. L’uomo è stato medicato e poi dimesso. L’episodio, che rappresenta solo la punta dell’iceberg, ha fatto nuovamente scattare l’allarme per una situazione che rischia di diventare sempre più pericolosa. Il direttore del reparto, Antonio Ciucani, più volte ha segnalato lo stato critico in cui medici e infermieri troppo spesso sono costretti a lavorare: "Ormai è diventata una cultura diffusa tra gli utenti del pronto soccorso. In passato si perdeva la pazienza in determinati contesti tipo le lunghe attese, la comunicazione della morte di un parente. Oggi la gente arriva già senza pazienza perché si è diffuso il pensiero del pretendere e del tutto è dovuto. In poche parole non c’è più rispetto per chi lavora in prima linea e sempre in condizioni di emergenza". Il presidente del tribunale del malato, Bruno Nepi sostiene invece che ci sia la necessità di rafforzare ulteriormente il servizio di sicurezza e con gente specializzata: "Ci vogliono persone che abbiano ricevuto una certa formazione nella sicurezza ospedaliera e lo stesso discorso vale per il personale sanitario. C’è carenza di medici e paramedici, è questo il vero problema. Poi vorrei ricordare a tutti quei signori che usano le maniere forti di riflettere: già il personale scarseggia, non è certo aggredendolo o picchiandolo che aumenta il numero, anzi, è il contrario".

Fabio Castori