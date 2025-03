Gli occhi dell’Italia su Sanremo . Le nostre curiosità sul Festival

Dall’11 al 15 febbraio, si è tenuto il festival di Sanremo, l’evento più atteso dell’anno da molti giovani, perché salgono sul palco dell’Ariston cantanti emergenti come Olly, Bresh, Sarah Toscano e Tony Effe. Quest’anno non sono mancati momenti particolari, a cominciare dalla polemica aperta proprio da Tony Effe, che ha destato scalpore durante la terza puntata. All’artista non è stato infatti consentito di indossare una collana, in quanto pubblicizzava un noto brand e di conseguenza ha minacciato di non cantare indispettito dal fatto che all’artista ospite, Damiano David, esibitosi prima di lui, è stato invece concesso di mostrare i gioielli.

A proposito degli ospiti, Jovanotti ha portato felicità e un pizzico di nostalgia, cantando le sue canzoni più celebri del passato, come ‘L’ombelico del mondo’ e ‘Il più grande spettacolo dopo il big bang’. L’artista ha coinvolto il pubblico, facendo alzare tutto il teatro e vibrare l’intera città con i tamburi. Ha inoltre trasmesso tanta allegria al pubblico dello schermo, così come ha fatto la nuova sigla del festival scritta dal Dj Gabri Ponte. Le note di ‘Tutta l’Italia’ anche dopo la fine del festival sono state riprodotte molte volte in radio. Gabri Ponte ha inoltre partecipato e vinto l’ultima edizione del recente San Marino Song Contest e parteciperà all’Eurovision, rappresentando questo Stato e scontrandosi per la vittoria con Lucio Corsi, che difenderà i colori dell’Italia.

Carlo Conti, il nuovo conduttore si è differenziato molto da Amadeus, che aveva presentato il Festival dal 2020 al 2024, per la velocità impressa al programma e per aver reintrodotto il Dopofestival, tenendo così testa al suo predecessore. Nel suo Festival si sono verificati vari inconvenienti, come i problemi d’audio verificatisi nella prima serata, e l’improvviso ritiro del cantante Emis Killa, a seguito di una delicata vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Un momento che ha lasciato senza parole molte persone è stato l’attimo in cui è stata annunciata la classifica finale, quando spettatori e conduttori erano contrari alla sesta posizione di Giorgia, anche se il vincitore, Olly, è stato comunque molto apprezzato. Il brano di questo giovane cantante, dal titolo ‘Balorda Nostalgia’, ha avuto un grande successo ed è piaciuto al pubblico. I fan non hanno gradito però la sua rinuncia all’Eurovision, a cui parteciperà Lucio Corsi, arrivato secondo, ma noi riteniamo che la canzone più adatta sarebbe stata ‘La cura per me’ di Giorgia perché significativa.

In conclusione, questa edizione di Sanremo ha avuto il merito di coinvolgere le persone forse come mai prima.

Classe III D, coordinata da Monica De Angelis.Studenti autori: Giulia Silla, Viola Polini, Rebecca Baglioni, Alessandro Ruotolo