"Gli operai ci hanno lasciato un disastro"

Il disappunto dei cittadini residenti in via Cagliari a Monte Urano, dove le condizioni del manto stradale, dopo alcuni lavori non ultimati nella via, sono pessime. Ad esprimere pienamente il disappunto ci pensa un residente di via Cagliari, appunto stanco di una situazione che al momento sembra non trovare affatto una soluzione concreta. "A gennaio 2023 siamo stati avviati dei lavori a carico del Tennacola per il rinnovo delle condutture ed altri servizi lungo via Cagliari. Ovviamente siamo stati disponibili sin da subito per non ostacolare il cronoprogramma dei lavori pubblici. I lavori hanno interessato una parte della via, il tratto che segue il senso unico da via Stadio, ed una volta terminati siamo stati lasciati all’abbandono senza asfaltare il tratto interessato. Ad oggi risultano le caditoie piene di sabbia, sassi ed altri detriti senza considerare le polveri che si alzano dalla sede stradale e ci costringono a tenere le finestre chiuse nella stagione più calda dell’anno".

Una condizione che comunque è stata già segnalata alle autorità competenti ma al momento di risposte o soluzioni concrete alla questione non ce ne sono state e questo alimenta un certo senso di frustrazione nei residenti della zona: "Abbiamo continuamente chiamato gli uffici preposti per ricevere delucidazioni e tempistiche per il ripristino. Ancora siamo senza una data certa, addirittura settembre. Ci chiediamo perché nelle altre vie interessate dai lavori il ripristino del manto stradale è stato immediato? Evidentemente in via Cagliari siamo cittadini di Serie B. Ultima considerazione: siamo circa 50 cittadini con 7 bambini e 3 anziani che deambulano a fatica. Va bene che l’amministrazione sia disinteressata a rendere questa una via a portata d’uomo, ma questo e’ troppo. La gente rischia di farsi anche molto male". Una situazione definita molto problematica e quindi quasi insostenibile dai cittadini della zona che si trovano a dover fare i conti con diversi disagi che vanno non solo a complicare la quotidianità ma mettono anche a rischio l’incolumità dei cittadini che li vivono o semplicemente vi transitano.