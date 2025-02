Gli orari di apertura della biblioteca di Montappone

Con il mese di febbraio è stato attivato il nuovo orario di apertura al pubblico della biblioteca comunale di Montappone intitolata a ‘Don Gildo Iommi’. Per il momento l’apertura al pubblico è stata confermata per il martedì con orari 15-18 e il mercoledì al mattino 11-13 e il pomeriggio dalle 15-18, questo per consentire agli appassionati di lettura di potere accedere ai servizi come prestiti di libri, svolgere ricerche e altre iniziative. Inoltre saranno allestite anche in previsione della primavera nuove iniziative dedicate alla promozione della lettura, specialmente fra i più giovani, con letture animate, dibattiti e altre iniziative che saranno annunciate di volta in volta attraverso i canali istituzionali. La biblioteca al momento ospite molti testi, con una sezione speciale dedicata alla narrativa per ragazzi, senza contare i grandi classici imperdibili per chi ama la lettura e testi più contemporanei.