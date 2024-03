Gli organici in affanno. Il quadro delle assunzioni

La sanità è fatta di persone, di professionisti, di cuore e di impegno. Per questo è fondamentale che l’azienda sanitaria fermana venga potenziata prima possibile, il direttore generale Roberto Grinta spiega che è proprio su questo fronte l’impegno più forte: "L’ottimizzazione della rete di risorse umane dell’Ast, che può già contare su eccellenti professionisti, è infatti una delle principali mission della direzione, spiega, Diversi i concorsi banditi di recente come pure le assunzioni e molto altro faremo nei prossimi mesi".

Sono stati assunti ed hanno preso servizio il primo marzo due medici anestesisti specializzati. Per l’anestesia si è anche iniziato a scorrere la graduatoria invitando gli specializzandi. Sul fronte della cardiologia verrà assunto, dal 16 marzo, un cardiologo specializzato mentre un altro medico specializzato entrerà in servizio dal primo luglio. E’ stato, inoltre, nominato il primo degli specializzandi ed è in itinere la specifica procedura da seguire con l’università. Successivamente arriverà la nomina del quarto medico da assumere. Per la gastroenterologia è stato assunto, con decorrenza primo marzo, il medico specializzato vincitore del concorso, per le malattie infettive si è in attesa di repertare la determina di approvazione della graduatoria con la contestuale nomina dei primi due medici specializzati. Per la pediatria, invece, la data concorsuale per sei medici sarà stabilita nelle prossime ore, orientativamente per l’ultima settimana di marzo o la prima di aprile. Fissata, invece, per il 5 aprile la data del concorso per potenziare il personale medico del Pronto soccorso con quattro medici. In lizza ci sono sei candidati. Assunti a tempo indeterminato due specializzandi per la Ginecologia a partire dallo scorso primo febbraio. E’ stato anche assunto dal 16 febbraio, a tempo determinato, un veterinario per la Iapz (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche) mentre è a tempo indeterminato l’assunzione, con decorrenza dal primo marzo scorso, di un veterinario per la sanità animale: "Si procederà poi con gli iter concorsuali per l’individuazione dei direttori delle Uoc con direzione attualmente in sede vacante. Al momento, le Uoc in questione sono comunque guidate da direttori facenti funzioni, professionisti altamente qualificati e dalla comprovata esperienza nei settori di riferimento. Il potenziamento del personale medico è mirato ad incrementare le risorse umane in forza all’ospedale Murri e, più in generale, all’azienda con l’obiettivo di fornire risposte sempre più efficienti, qualificate e tempestive all’utenza nell’ottica di un radicamento territoriale e di una capillarità della sanità fermana", conclude Grinta