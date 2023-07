Gli ruba il cellulare e lo ricatta Condannato a 2 anni e 8 mesi

Dopo che gli avevano rubato il cellulare, lui aveva richiamato la propria utenza per cercare di ritrovarlo, ma aveva ricevuto un’offerta per riacquistare il telefonino. La vittima però, invece di accettare l’offerta, si era rivolta ai carabinieri ed era scattata la trappola: all’appuntamento infatti il malvivente aveva trovato i militari dell’Arma ad attenderlo ed era stato incastrato. Nei guai era finito un 30enne elpidiense di origini romene che, dopo essere stato smascherato, è finito alla sbarra. Il giovane, al termine del processo, è stato condannato a due anni e otto mesi, più una multa di 3000 euro per i reati di tentata estorsione e ricettazione. La vicenda risale al luglio 2021, quando un 20enne di Porto Sant’Elpidio, dopo essere stato derubato del suo cellulare, si era rivolto ai carabinieri della locale stazione denunciando l’accaduto. Il ragazzo aveva raccontato inoltre che, dopo il furto, aveva chiamato il numero del proprio telefonino e gli aveva risposto una voce di uno sconosciuto che gli aveva proposto di riacquistare l’apparecchio con la somma di 200 euro. I militari dell’Arma avevano consigliato alla vittima del furto di fingersi d’accordo a versare il denaro, ma avevano immediatamente predisposto uno specifico servizio e teso la trappola al malvivente, utilizzando il 20enne come esca. Come da copione il "venditore" si era presentato nel luogo dell’appuntamento ma, purtroppo per lui, aveva trovato ad attenderlo i carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio e del Radiomobile di Fermo. Il malvivente era stato così bloccato, identificato ed immediatamente perquisito. La perquisizione era stata estesa anche alla sua abitazione, dove era stata rinvenuta la sim card di proprietà della vittima.