Gli ruba il portafoglio "Ora dammi altri soldi"

Gli avevano rubato il cellulare e poi lo avevano contattato per estorcergli denaro in cambio della restituzione dell’oggetto. La vittima, però, si era rivolta ai carabinieri, che avevano teso una trappola al malvivente e lo avevano arrestato. Per questo motivo un 45enne fermano è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al giudice del tribunale di Fermo per furto aggravato e tentata estorsione. Tutto era iniziato quando, a Lido Tre Archi, l’uomo si era intrufolato in un furgone in sosta dal quale, con un gesto fulmineo, aveva prelevato un cellulare depositato nel vano porta oggetti. Dopo essersi allontanato, il ladro era riuscito a contattare telefonicamente il proprietario dell’oggetto su un’altra utenza memorizzata nella rubrica del telefono, intimandogli il pagamento della somma di 50 euro per la restituzione della refurtiva minacciandolo, in caso contrario, della distruzione del cellulare. La vittima del furto, però, si era rivolta ai carabinieri di Porto San Giorgio denunciando l’accaduto e i militari avevano concordato con lui il luogo e l’orario dell’incontro che avrebbe dovuto fissare con il malvivente, predisponendo subito un appostamento. All’orario concordato, il ladro si era presentato sul posto attendendo l’arrivo della vittima.

Gli uomini dell’Arma, dopo averlo individuato mentre si accingeva ad effettuare lo scambio, lo avevano avvicinato e identificato. Per un ulteriore riscontro, i carabinieri avevano chiamato l’utenza del cellulare rubato, riscontrando che il telefono stava squillando proprio nella tasca del malvivente, che era stato così immediatamente bloccato e condotto in caserma. Dopo le formalità di rito era stato dichiarato in arresto per tentata estorsione, e subito accompagnato presso la sua abitazione, su disposizione del pubblico ministero di turno, per i domiciliari. Nella mattinata seguente, si era tenuta l’udienza all’esito della quale l’arresto dell’uomo era stato convalidato, con l’accusa di furto aggravato e tentata estorsione. Il 45enne era stato riaccompagnato presso la propria abitazione per rimanervi ai domiciliari, in applicazione di una misura cautelare emessa dal gip di Fermo. Fabio Castori