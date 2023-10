Gli strumenti per orientarsi nel complesso mondo della finanza

Fornire gli strumenti per orientarsi nel mondo della finanza, per affrontare le sfide del futuro. È l’idea di fondo del Festival è cultura, da vivere, promosso dall’Abi in collaborazione con Acri, in questo contesto la Carifermo Spa ha dato il via agli incontri di educazione finanziaria ‘Carifermo incontra la scuola’. Per primi, nella sala Assemblee di Palazzo Matteucci, sono passati cgli studenti dell’ITT Montani he hanno partecipato ad un interessante incontro su Credito ai consumatori e alle aziende. Livello base, tenuto da Danilo Compieta, responsabile dell’ufficio crediti Carifermo. L’iniziativa si inserisce anche nel mese dell’educazione finanziaria. Gli eventi si terranno a ottobrein diverse modalità. "Carifermo promuove gli incontri con le scuole superiori con l’obiettivo di divulgare conoscenze finanziarie, spiegano i vertici della banca fermana, che sempre di più rappresentano una bussola per orientarsi in un mondo complesso".