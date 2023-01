Gli studenti animano l’ex conceria a Girola

In occasione della Giornata della Memoria, istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto, nella mattinata di domani all’ex conceria a Molini Girola avrà luogo un momento di riflessione. Questo il programma: nella prima parte, dalle 9.30 alla presenza degli alunni della scuola secondaria di Sant’Elpidio a Mare l’intervento della storica Simona Corvaro, nella seconda parte dalle 10.30 alla presenza delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria di Molini, gli interventi dell’amministrazione comunale e della scuola.

Seguiranno le presentazioni dei lavori e delle riflessioni degli alunni, le conclusioni del rappresentante di Escape Lines Ian MC Carthy. Sarà presente anche l’Anpi provinciale. Invitati anche la proprietà, i consiglieri comunali di quartiere e le associazioni. "Una giornata importante – ha dichiarato il sindaco Calcinaro – che verrà celebrata con un’iniziativa che vuole rappresentare un momento, soprattutto rivolto ai giovani e agli studenti per far conoscere, per far pensare e soprattutto per non dimenticare". "Significativo è il fatto che la celebrazione si svolgerà all’interno dell’ex Conceria, per la quale si ringrazia la proprietà Adriatica spa per aver messo a disposizione gli spazi per la manifestazione, che come noto dopo essere stato un linificio e prima di diventare una conceria di pelli del distretto calzaturiero, è stato il PG70, un campo di prigionia", ha detto il consigliere comunale delegato alle aree dismesse Nicola Pascucci.

Sull’area dell’ex conceria in questi anni c’è stato l’impegno dell’amministrazione per valorizzarne e perpetuarne la memoria con tante iniziative. Ora l’intero complesso sarà oggetto degli interventi del progetto di riqualificazione del Programma innovativo per la Qualità dell’Abitare (PInQUA), senza tralasciare aree e spazi dedicati alla memoria di quanto questo luogo sia stato storicamente per la città ed il territorio.