Gli studenti del Linguistico alla scoperta dell’Austria

Crescono al liceo scientifico Onesti gli europei di domani, grazie ad esperienze straordinarie. All’inizio dello scorso dicembre, studenti e studentesse delle classe 5°A e 5°B del Liceo Linguistico, preparati e guidati dai docenti Gianni Scotucci e Cornelia Gufler, hanno avuto l’opportunità di partecipare al progetto Wien-Aktion, messo a disposizione dal Ministero Federale Austriaco per la Formazione, Scienza e Ricerca e rivolto ai giovani europei che studiano la lingua tedesca per poter conoscere, durante il soggiorno di una settimana, la capitale austriaca e la sua importanza storica, culturale, economica come pure gli aspetti di politica interna, esterna ed amministrativa per l’Austria. Con visite guidate dai funzionari del Ministero in lingua tedesca i giovani hanno così potuto conoscere il complesso del Hofburg, residenza degli Asburgo, centro del potere austriaco e sede del Parlamento, con il museo dell’Imperatrice Sissi ed il Tesoro Imperiale, la Cripta imperiale, il duomo di Santo Stefano, il Kunsthistorisches Museum, la Scuola di Equitazione Spagnola, il Castello Schönbrunn, il Palazzo della Secessione, il Castello Belvedere. Un’opportunità straordinaria per conoscere più da vicino un’organizzazione internazionale è stata la visita al Centro Internazionale dell’Onu, dove gli studenti hanno potuto osservare una conferenza su tematiche di sicurezza nucleare e rendersi conto dell’importanza del lavoro che vi viene svolto.