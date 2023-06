Gli studenti del Medi sono protagonisti alla rassegna ‘Liberarti’

Si è tenuto domenica al Teatro Romano di Piane di Falerone, il progetto di valore artistico e socio educativo denominato ‘Liberarti’. Protagonisti alcuni studenti dell’Istituto ‘Medi’ di Montegiorgio insieme ai ragazzi di Anffas Fermana (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive o relazionali). Un pubblico nutrito e curioso si è lasciato guidare dai giovani artisti, che hanno proposto una serie di performance art (unione di danza, canto, recitazione), combinate con delle installazioni artistiche originali realizzate dagli studenti: Alessandra Pezzola, Andrea Tomassini, Cassandra Attori, Emma Pagliuca, Flavia Scoccia, Giulia Marcantoni, Kawtar Touiti, Lenny Maggio, Matilde Monini, Nesrine Ben Houichi, Sara Ben Houichi, Sophia Perryman, Tommaso Barchetta, Tommaso Santucci e Valentino Espinosa. Nulla sarebbe stato possibile senza la guida delle direttrici artistiche Benedetta Vitali e Laura Beleggia, che hanno assistito i ragazzi; il professor Riccardo Santarelli, docente del ‘Medi’, ha rappresentato l’Istituto durante gli incontri di preparazione con lezioni e laboratori sul teatro antico e moderno e sul sito archeologico ‘Falerio Picenus’, al fine di sollecitare la creatività dei ragazzi.

Il laboratorio di ‘Liberarti’ dal forte valore sociale e stato realizzato presso la ‘Falerioteca’ di Piane di Falerone gestita dall’Anffas. Il progetto è stato apprezzato da tutti i visitatori della mostra, che hanno interagito con grande entusiasmo a tutte le attività interattive proposte: la speranza è che questo sia solo l’inizio di una serie di eventi simili. Un encomio speciale va rivolti ai ragazzi, che hanno dimostrato come l’arte non sia mai un fine a se stesso: l’evento più che una mostra, è stato uno scambio verso la comunità, per essere ascoltati ed ascoltare tutte le espressioni e le diversità. a.c.