Gli studenti del Ricci presentano il progetto: le scarpe sostenibili

Si è rinnovata la partecipazione dell’Ipsia O.Ricci ai Master Games 2024, dopo il successo della scorsa edizione del 2023 che aveva visto l’Istituto, con la sezione calzatura ’Master Class Fendi’ vincere il primo premio Sephora. Nell’edizione di quest’anno, i 18 ragazzi partecipanti delle classi quarta e quinta hanno progettato e realizzato una calzatura sportiva che ha interpretato il tema proposto ‘Reinterpretare l’universo della scherma e i suoi codici secondo i vostri rispettivi mestieri’, ricevendo dalla giuria la menzione per la Sostenibilità. Le Master Games, organizzate dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza di Lvmh, non sono pensate come competizioni, ma come un’occasione di incontro e di crescita di competenze, in cui gli studenti si confrontano e condividono le esperienze, misurandosi nel lavoro di gruppo, cimentandosi nella presentazione in pubblico, argomentando le proprie scelte, illustrando le priorità del progetto e le difficoltà incontrate nel processo creativo e realizzativo. Bellissima esperienza quindi per i ragazzi dell’Ipsia che, nel Palazzo Wanny di Firenze, si sono confrontati con altri studenti appartenenti ad otto classi di diverso livello, per ideare e realizzare un prodotto che reinterpretasse nei ’mestieri’ d’eccellenza il concetto della scherma. La progettazione della scarpa è partita dalla scelta di materiali sostenibili come la pelle di tè.