Gli studenti della seconda elementare si ritrovano a tavola dopo 57 anni

Gli studenti della seconda elementare 196667 dell’Istituto Comprensivo Fracassetti di Capodarco, si ritrovano dopo 57 anni per ricordare i momenti trascorsi insieme e festeggiare una grande amicizia nata fra i banchi di scuola. L’appuntamento è per domani, alle 12:30 al ristorante Sale Grosso, un’idea nata dall’ex alunno Roberto Ferroni assieme ad alcuni compagni che hanno subito condiviso l’iniziativa, rintracciando tutti i 23 ex allievi ancora oggi residenti nel territorio fermano. Un momento di convivialità ricordando aneddoti e in memoria della loro maestra Francesca Alidori, oggi scomparsa, che li ha indirizzati alla vita, all’amicizia, al rispetto e all’amore.