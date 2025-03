Gli studenti dell’Annibal Caro al festival del teatro classico

Il Liceo Classico A. Caro è stato selezionato, per il terzo anno consecutivo, al festival internazionale del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide, la più importante rassegna di teatro dedicata alle nuove generazioni organizzata dalla Fondazione istituto nazionale del dramma antico (Inda) che si svolgerà dall’11 maggio al 3 giugno dando rilievo alle originali riletture dei testi classici. Il 31 maggio sarà il giorno del debutto per le studentesse e gli studenti dell’Annibal Caro, che porteranno in scena il ’Prometeo incatenato’ di Eschilo, un’opera che emoziona e commuove. L’universalità delle tematiche del testo classico e le modalità proprie della comunicazione teatrale contemporanea dialogano in sinergia grazie all’adattamento, fedele all’originale a livello testuale, e le scelte musicali e coreografiche, merito della fine sensibilità e grande professionalità del regista Simone Amabili. In virtù dell’empatia sbocciata fin dal primo incontro, Simone Amabili coinvolge i trenta alunni delle classi quarte che partecipano al progetto ’L’Orizzonte del Teatro’ in un lavoro degno di una compagnia teatrale vera e propria, con attività di training, improvvisazione, lezioni di storia del teatro contemporaneo e di drammaturgia, permettendo alla creatività individuale di emergere per valorizzare le potenzialità di ognuno. La selezione al Festival, come sottolinea la referente Olimpia Tonici, docente di Latino e Greco, è il coronamento di un percorso intenso, fortemente sostenuto dal dirigente Cristina Corradini e da Stefania Morici, Dsga. Con l’auspicio che lo spettacolo venga replicato a Fermo, nell’importante e suggestivo spazio teatrale di Villa Vitali, un caloroso applauso al cast: Rosa Bernardi, Melissa Caldaretti, Maria Caterina Cataldi, Fiona Cintio, Alice Cochetti, Chiara Del Bianco, Kevin Di Clemente, Matteo Gallucci, Giada Garofalo, Elena Guidone, Lucrezia Malaspina, Giada Marini, Ludovica Mecozzi, Elisa Mengoni, Elisa Mircoli, Sofia Pennesi, Mario Amedeo Petracci, Gianmaria Pieroni, Gioia Pirrottina, Arianna Posa, Matilda Santucci, Cecilia Sargo, Ludovica Scaloni, Micaela Silenzi, Matilde Tenace, Aurora Toscanelli, Letizia Valle, Lucia Vallesi, Matilde Vitali, Fabrizia Zechini.