Gli studenti dell’Urbani si fanno valere a Tpicità La dirigente: "Siamo parte integrante del territorio"

L’edizione appena conclusa di Tipicità è stata definita come quella della rinascita per la ricchezza delle iniziative e per un’affluenza superiore a quella dei tempi d’oro. E un pizzico di soddisfazione se la prendono anche gli studenti dell’alberghiero del polo ‘Urbani’ di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare che sono stati parte integrante dell’organizzazione. Guidati e accompagnati dai docenti Vincenzo Bisignani, Stefano Isidori, Rosella Pace, Pierpaolo Piermarini e Enrico Rimbano, i ragazzi sono stati impegnati in diversi padiglioni, dall’Accademia di Tipicità all’Experience Lab, al Laboratorio Biocreativo, al ristorante interno, ma anche all’accoglienza e alla biglietteria, negli infopoint, nella gestione delle prenotazioni degli show cooking, oltre che in convegni in cui si è parlato di sostenibilità e lotta agli sprechi. "Ancora una volta il ‘Carlo Urbani’ ha dimostrato di essere parte integrante del territorio – dice la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi – e di pensare alla crescita dei propri studenti, coinvolgendoli in iniziative di forte spessore formativo".