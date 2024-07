Gli studenti disegnano il logo per il progetto Ali Mens: ecco i premiati

I giovani fermani creano il loro per un progetto che li riguarda da vicino. È il nuovo passaggio di Ali Mens, l’iniziativa della Provincia che prevede momenti di formazione e di crescita, proprio dedicati ai più giovani. "Giovani protagonisti, in ogni step del progetto. Ancora di più quando c’è da decidere il logo, l’immagine di quello che fino al 2025 ne accompagnerà alla crescita personale". Pisana Liberati, consigliere della Provincia di Fermo e referente del progetto Ali~Mens, è soddisfatta per la risposta che il concorso per la realizzazione del logo ha avuto. Sono state 23 le idee presentate dagli studenti di grafica del liceo artistico Preziotti Licini nell’ambito del concorso "Logo Progetto Ali~Mens". Al termine della selezione, tre quelle meritevoli di essere premiate, durante una cerimonia che ha coinvolto gli studenti e i docenti dell’istituto fermano, principalmente delle classi terza e quarta dell’indirizzo di Grafica dell’istituto sangiorgese. L’idea più votata, che diventa così il logo del progetto Ali~Mens, è risultata essere l’idea grafica dello studente Walid Benhaddou. Si sono classificati invece al secondo e al terzo posto gli elaborati rispettivamente di Elisa Camilletti e Vittoria Elaine Marconi Sciarroni. In premio un buono per l’acquisto di materiale sportivo di 150 euro per il primo classificato e di 50 euro per il secondo e il terzo. "I giovani sanno sempre stupirci, prosegue Liberati, riescono a tradurre in immagini i loro pensieri, dimostrando che i nostri giovani se messi in condizione possono già incidere fin dai banchi di scuola".

Il senso del logo lo ha spiegato il suo autore, Walid: "Sintetizza gli obiettivi del progetto AliMens: potenziare l’inserimento sociale dei giovani attraverso i valori dello sport, il benessere fisico e la promozione dell’inclusione dei giovani con disabilità. Ho utilizzato un pittogramma che raffigura quattro sagome umane stilizzate. Tre di queste tengono in alto la quarta che rappresenta un giovane con una disabilità, simboleggiata dall’assenza di un arto. Una mancanza che non limita, visto che è anche dotato di due ali, simbolo di libertà e speranza". Le quattro figure unite, osservate nell’insieme, creano la forma della lettera "A" del progetto.