Gli studenti disegnano la mascotte per il Veregra

Si sono dati da fare gli studenti delle scuole medie nel realizzare disegni con cui partecipare al contest ‘Una mascotte per il Veregra Street Festival’ che dovrà essere stampata sulle t-shirt dell’edizione del venticinquennale della manifestazione. T-shirt che, nel corso degli anni, sono diventate un oggetto da collezione. I disegni più interessanti sono stati pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Montegranaro ed è stato dato il via alle votazioni che si concluderanno il 26 maggio alle 23,59. Fino ad allora, chiunque potrà mettere un like su una o più immagini che, sono state pubblicate senza riferimenti agli autori per non influenzare la votazione. In base al regolamento, è possibile esprimere la preferenza tenendo conto dell’originalità e creatività della mascotte e della realizzabilità e riproducibilità del disegno. Per votare basta un like (nessun altro simbolo sarà conteggiato) ed è possibile condividere l’album o i disegni preferiti sul proprio profilo per allargare la cerchia dei votanti. Agli autori dell’immagine più votata, l’amministrazione comunale assegnerà un premio di 200 euro (per l’acquisto di materiale didattico) e una t-shirt con la riproduzione della mascotte a ciascun alunno della classe vincitrice. La premiazione è prevista il 22 giugno, nel corso della prima serata del Veregra Street.