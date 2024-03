Gli studenti diventano ambasciatori della memoria

‘Ambasciatori della Memoria’ è il titolo del progetto che vede insieme scuola media e Comune pensato per valorizzare la conoscenza dei crimini perpetrati dai regimi totalitari. Dopo aver bandito un concorso di idee tra studenti tra individuare il logo, è stata realizzata un’apposita sala della biblioteca dedicata alla Memoria in cui saranno raccolti e conservati i materiali prodotti dagli alunni della scuola media, siano essi ricerche, racconti, interviste, brani musicali, produzioni artistiche di vario tipo. E, in occasione della ‘Giornata dei Giusti’ gli alunni delle prime classi della ‘Bacci’ hanno consegnato gli elaborati alla biblioteca dando onore ai loro concittadini meritevoli. "L’iniziativa punta a salvaguardare la memoria collettiva cittadina – commentano il sindaco Alessio Pignotti e il vice Roberto Greci – che costituisce un valore inestimabile per le generazioni future. La nostra biblioteca deve diventare anche un luogo di storie".