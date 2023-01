Gli studenti e la memoria: farfalle sui fili spinati

di Angelica Malvatani

Quando parte la sirena è come un grido che riempie tutto. E’ la stessa sirena che negli anni dal 1940 al 1943 avvisava i prigionieri del campo PG 70 che passavano gli aerei nemici e conveniva ripararsi per il pericolo dei bombardamenti. Restano in silenzio a quel suono i ragazzi della scuola media di Sant’Elpidio a Mare e poi i bambini della scuola primaria Molini, ieri al campo vicino al loro istituto per vivere, letteralmente, la giornata della memoria. Sentono lo stesso freddo che c’era tra i prigionieri, sentono la paura degli ebrei, l’incertezza delle giornate, l’angoscia di un mondo senza pace. Un modo forte e importante per vivere il 27 gennaio, la giornata che non si può dimenticare, ci hanno lavorato con cura e attenzione le insegnanti che hanno chiesto ai piccoli allievi di terza, quarta e quinta di riflettere su tre parole fondamentali: libertà, uguaglianza e fratellanza. Emozionata la dirigente, Maria Teresa Barisio, che ha commentato: "Ho apprezzato le immagini preparate dai ragazzi che hanno messo farfalle sui fili spinati, a testimoniare la speranza e l’impegno per il futuro. Il nostro dovere è guidarli a comprendere quello che è accaduto, perché non accada più". Ad accogliere i ragazzi anche il sindaco Paolo Calcinaro che ha da loro ricevuto una piccola corona di fiori gialli, per ricordare tutte le vittime di quegli anni atroci.

E poi, l’assessore Micol Lanzidei che ha fortemente voluto un momento di memoria viva e vissuta: "Questo è l’ultimo anno che l’ex conceria si presenterà così com’è, con i suoi 48 capannoni, la storia che trasuda ovunque, la sofferenza che c’è stata ma anche la rinascita di un’impresa che ha funzionato per tanto tempo. Presto qui ci sarà un nuovo futuro, per una ristrutturazione che non dimenticherà però quello che è stato ed è nostro dovere parlarne proprio con i più giovani". È Nicola Pascucci a raccontare la storia del campo, insieme con Ian Mc Carthy, da anni impegnato a raccontare la storia dei prigionieri inglesi e a tenerne viva la memoria.

"Tra questo campo, quello di Servigliano e quello di Sforzacosta sono passate 15 mila persone – spiega Pascucci – chi scappava trovava riparo nelle case dei residenti, c’è stata una gara di solidarietà forte e importante. Per questo i figli, i nipoti, le famiglie di chi si è salvato tornano tutti gli anni e portano papaveri rossi, a ricordare chi non ce l’ha fatta". I ragazzi della scuola Molini leggono pagine di libri, recitano poesie, poi scrivono ai grandi della terra, sono stanchi di sentir parlare, ancora e ancora, di guerra, ai potenti dicono: "Potete, per favore, smettere di farvi la guerra? Potete parlare, come facciamo noi quando ci arrabbiamo che poi risolviamo tutto e torniamo in pace?".