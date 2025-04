Gli studenti in gita per scoprire come si fa la fibra

Un viaggio per scoprire un’azienda di altissimo livello e tradurre in concreto le nozioni apprese a scuola. A partire dallo scorso anno scolastico, di intesa tra gli ex allievi del Montani Elvezio Serena e Feliciano Esposto (esperto di fibre ottiche) e in condivisione con i docenti, con il vice preside Daniele Trasatti e con la dirigente scolastica Stefania Scatasta, è stato avviato un ciclo di eventi teorici e dimostrativi in classe e presso unità industriali, per presentare agli studenti degli indirizzi di Telecomunicazioni e di Elettronica le nozioni base delle fibre ottiche e dei cavi ottici per reti di telecomunicazioni.

Dopo la lezione in classe dello scorso anno, grazie alla disponibilità dell’ingegner Albano Bragagni, Presidente della Tratos Cavi spa di Pieve Santo Stefano (AR), studenti e docenti del III, IV e V di Telecomunicazioni e V di Elettronica dell’Istituto Tecnico Tecnologico Montani di Fermo hanno potuto visitare l’azienda toscana, leader nel settore produzione di Cavi ottici, Cavi energia e Superconduttori. "E’ stata un’esperienza eccezionale, un’occasione unica per vedere da vicino le varie fasi del processo di realizzazione di cavi in fibra ottica e cavi ad alta tensione".