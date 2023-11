Gli studenti si preparano alla notte dei licei

Torna la notte nazionale del liceo classico, prevista per venerdì primo dicembre in tutta Italia, e il liceo classico Annibal Caro partecipa con convinzione e con tutti i ragazzi. Quest’anno per la prima volta, oltre al consueto appuntamento primaverile in cui i Licei Classici si impegnano a presentare alla cittadinanza inedite performance dei propri studenti allo scopo di valorizzare la passione da essi nutrita nei confronti delle nostre radici comuni greco-romane, dalle 16 alle 20, in formato ridotto, si riproporrà una selezione di quanto già presentato nella scorsa edizione del 5 maggio. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, introdotto per questa edizione dal brano inedito ‘Tutto’ del cantautore fiorentino Francesco Rainero, per la prima volta ha visto anche la partecipazione di un certo numero di licei stranieri e prevede che i licei aderenti aprano le loro porte alla cittadinanza, in modo tale che gli studenti si esibiscano in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica, con maratone di lettura, recite teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, degustazioni a tema. Il periodo in cui questa riproposizione dell’evento si colloca è anche quello della scelta del percorso liceale degli studenti delle terze medie ed è per questo motivo che il Liceo Classico ‘Annibal Caro’ coglierà l’occasione per sintetizzare la propria offerta formativa, all’illustrazione più approfondita della quale sono dedicati altri momenti quali gli open day e tutte le attività rivolte agli studenti della scuola secondaria di I grado. "Non ci si stancherà mai di ripetere che la ‘Notte Nazionale del Liceo Classico’ è più che una festa, spiega la dirigente Stefania Scatasta, È, innanzitutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della "Notte Nazionale" non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono".