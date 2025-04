Gli studenti visitano lo stabilimento Tod’s

Tra i tanti modi di celebrare il Made in Italy, nella Giornata dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana e fissata al 15 aprile, ci sono iniziative promosse dalle aziende che aprono le porte agli studenti per avvicinarli a quel saper fare italiano che si manifesta nelle creazioni di maestri artigiani e nelle capacità di imprenditori di trasformare le aziende in un valore economico, sociale e culturale per il Paese.

In questa ottica rientra l’iniziativa dell’Iis Urbani che, peraltro, dal prossimo anno attiverà il Liceo del Made in Italy: le classi 1° Ite e 1Q (quadriennale dell’Ite) sono state ospiti della Tod’s, nello stabilimento centrale in zona Brancadoro a Casette d’Ete.

Il Gruppo Tod’s, tra l’altro, è anche partner nella filiera scolastica del 4+2 (quadriennio più biennio) ed è un’azienda di grandissima eccellenza a livello internazionale nel settore della calzatura anche e soprattutto grazie al valore dato all’artigianalità.

Gli studenti del quadriennale, durante la visita, hanno così avuto modo di conoscere aspetti legati ai marchi, di comprendere l’importanza del Made in Italy e approfondire le varie fasi della produzione, completando la visita nel settore pelli.