Gobetti, l’Anpi:: "Prima almeno ascoltatelo"

Leggere, ascoltare, capire e poi condannare, nel caso. È la posizione dell’Anpi provinciale in merito alle dichiarazioni di esponenti politici di destra e di estrema destra che si sono scagliati contro il patrocinio dato dal Comune di Fermo all’iniziativa, programmata per il prossimo 10 aprile presso l’Auditorium San Filippo. "La conferenza dal titolo "Uso e consumo della storia: una narrazione consapevole", spiega l’Anpi, sarà tenuta dallo storico Eric Gobetti, ricercatore serio ed apprezzato, studioso del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, collaboratore del canale televisivo Rai Storia. Evidentemente la sua figura non piace ad alcuni "esponenti politici" locali che hanno esternato il loro disappunto usando toni veementi verso il sindaco e l’amministrazione comunale, insultanti verso il relatore e gravemente denigratori verso l’Anpi". Si accusa lo storico e l’ANPI di "negazionismo" verso i tragici eventi del ’43-’45, i massacri delle foibe, avvenuti lungo il confine orientale e celebrati nel "Giorno del ricordo": "Abbiamo il sospetto che chi lancia tali accuse non abbia minimamente letto i libri di Eric Gobetti, che si contraddistinguono invece per la chiarezza, per il rigore delle argomentazioni e per il solido impianto metodologico basato sull’analisi di dati e di documenti. E’ del tutto improponibile attribuire all’autore qualsiasi forma di "revisionismo" o addirittura di "negazionismo" rispetto agli eventi storici. Inoltre l’Anpi, che riconosce il doloroso esodo vissuto dagli esuli italiani giuliano dalmati, ha sempre onorato le vittime degli eccidi delle foibe e condannato i loro aguzzini. Per questo motivo non accetterà mai alcuna speculazione politica condotta sui corpi delle vittime innocenti, da qualsiasi parte del confine fossero, qualsiasi lingua parlassero. Ribadiamo, comunque, che il tema della conferenza sarà: "Uso e consumo della storia: una narrazione consapevole" ed è tutt’altra cosa da un intervento incentrato sulle "foibe", ma riguarderà l’uso politico e propagandistico della storia, con particolare riferimento alle tante invasioni militari avvenute durante il regime fascista: dalla Libia all’Etiopia, dalla Somalia all’Eritrea fino alla zona Balcanica e alla Grecia". L’invito dunque è per tutti i cittadini e le cittadine perché partecipino all’incontro il 10 aprile alle ore 21, all’Auditorium S.Filippo in Corso Cavour a Fermo.