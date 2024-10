’Good morning Sibillini’ chiude con il botto

Scoprire il Parco dei Sibillini non è mai stato così semplice. Sedici tappe molto partecipate, che hanno toccato tutti i comuni del Parco dei Sibillini e permesso a tante persone di conoscere paesi, contesti naturali e storie straordinarie. La conclusione di ogni escursione è stata poi affidata a degustazioni di prodotti locali, consentendo di apprezzare le bontà del territorio come: formaggi, ciauscolo, lenticchie, castagne, funghi, tartufi e molo altro. Stiamo parlando di ‘Good Morning Sibillini’, iniziativa che l’ente Parco ha organizzato tra maggio e ottobre di quest’anno grazie a un finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

"Sono certo che chi ha apprezzato queste esperienze ritornerà – commenta Andrea Spaterna, presidente del Parco nazionale dei monti Sibillini – ancor più consapevole e rispettoso di un contesto straordinariamente bello, ma altrettanto fragile, che offre e può continuare a offrire opportunità di lavoro in ambito turistico. Questa è una delle chiavi di rilancio del territorio dei Sibillini in ottica ricostruzione post sisma: un turismo intelligente e sostenibile".

La prima uscita svolta è stata a maggio nel territorio di Amandola, mentre l’ultima domenica 27 ottobre a Fiastra, con i laboratori del Cea (Centro Educazione Ambientale) per le famiglie, la camminata lungo lago sul sentiero per tuttie la pedalata con le ebike. "Complessivamente sono state circa 600 le persone che hanno potuto usufruire di questa iniziativa gratuita – spiega Maria Laura Talamè, direttore del Parco – provenienti da varie parti delle Marche e dell’Umbria. Per molte di loro è stata una vera scoperta e la possibilità di usufruire di guide esperte in varie discipline, dalla botanica alla storia, ha reso chiaro come, sebbene la fruizione dei sentieri del Parco sia aperta a tutti, un’escursione a piedi o in bike, con una guida, rappresenti un valore aggiunto in termini di conoscenza e sicurezza. L’obiettivo del progetto era anche quello di far conoscere e valorizzare le produzioni locali, e ciò ha reso possibile offrire un panorama completo delle tipicità e prelibatezze che si possono apprezzare nei Sibillini. L’invito, dunque, è a ritornare a visitare il Parco anche per le prossime stagioni".

