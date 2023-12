Gospel e Natale, un connubio di successo

La Perinsigne Collegiata, per quanto capiente, non è stata sufficiente ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni intervenuto per il tradizionale concerto gospel, promosso nel periodo natalizio dall’amministrazione comunale di concerto con Syntonia Jazz. Un concerto che, quest’anno, ha avuto come applauditissimi protagonista i trenta coristi di ‘Quelli che non solo gospel’ di Montegranaro che, diretti da Monia Marinozzi, hanno presentato cori gospel ma anche musiche di altri generi musicali, tutte dai contenuti particolarmente significativi e in linea con il periodo natalizio, tutte molto apprezzate. Il coro, fondato nel 2006, è composto da uomini e donne che svolgono tutt’altro lavoro, che condividono la passione per la musica e per il canto e, col passare degli anni, hanno perfezionato le loro esibizioni e arricchito il loro repertorio, spaziando oltre il gospel inteso nel significato più tradizionale. Nel corso della serata elpidiense hanno regalato emozioni e suggestioni che il pubblico ha ricambiato con calorosi applausi.