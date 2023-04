Gramigna: "Conflitto di interessi? Si vuole ledere l’immagine mia e dell’ente"

Tirata in ballo circa "il tanto sbandierato, inesistente, conflitto d’interessi nel procedimento di recupero di affitti non pagati da parte della Contrada San Giovanni", Alessandra Gramigna dice la sua sulla questione e lo fa in qualità di presidente dell’Ente Contesa. Parte da alcune esternazioni del consigliere Pd, Mirco Romanelli, firmatario e relatore dell’interrogazione "già assessore alle manifestazioni storiche per 3 anni, che dichiara che mi sarei nominata Commissario della San Giovanni. Imbarazzante ricordargli che i provvedimenti cui all’art.8 dello statuto dell’Ente Contesa sono assunti dal consiglio di presidenza, organo collegiale eletto dall’assemblea dei soci promotori, composta da amministrazione, contrade e delegazioni e che, a parte il gioco del pozzo, il presidente dell’Ente Contesa non ha poteri per emettere alcun atto monocratico". Il commissariamento della San Giovanni, è un provvedimento di un organo collegiale deputato a farlo. Sulla partecipazione dell’assessore Paolo Maurizi alle assemblee delle contrade per il rinnovo delle cariche, Gramigna ricorda che la partecipazione dell’assessorato è prevista da statuto dal 2016. "Mi chiedo come mai l’ex assessore Romanelli non abbia chiara l’organizzazione della Contesa e non distingua ruoli, mansioni, poteri? Come mai invece di un accesso agli atti alle procedure in corso per la transazione degli affitti ha preferito l’interrogazione consiliare, senza rendersi conto del danno d’immagine per la contrada e la manifestazione e senza aver specificato perché la San Giovanni era morosa? E’ normale che un ex assessore a patrimonio e bilancio dichiari che l’eventuale conflitto avrebbe allungato i tempi di rinnovo visto che la San Giovanni era inadempiente da diversi anni e non erano state avviate le procedure di riscossione delle somme? L’interrogazione è stata utilizzata (maldestramente) per provare a ledere l’immagine dell’Ente Contesa e della sottoscritta".