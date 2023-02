Gran finale per ’Baraonda’ Sfilata e rogo di re Carnevale

Di scena oggi a Porto San Giorgio il gran finale di ’Baraonda’ il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio. Un grande e gioioso ritorno, il suo, dopo due anni di assenza per colpa del Covd, il quale non si è fatto scorno di scippare la festa ai bambini. Perché il Carnevale di Porto San Giorgio è il loro Carnevale. Una festa che vivono nelle sue diverse fasi: la prima nella preparazione dei gruppi mascherati nelle scuole con il contributo delle mamme, la seconda centrale fase la sfilata per le vie del centro competitiva nel senso che fanno a gara per chi ha il gruppo più originale e bello, con il tifo dei nonni schierati in prima fila per goderseli.

Ultima fase la premiazione dei gruppi più coloriti e più coinvolgenti nell’allegria alle ore 17 in pizza Matteotti, il rogo di Re Carnevale alle ore 18 a piazza Marina. La sfilata, che si avvierà alle ore 15, si compone di 9 gruppi mascherati e un carro allegorico. Il percorso è quello tradizionale: via Giordano Bruno, Viale Buozzi, piazza Matteotti, viale Cavallotti, viale Don Minzoni.. Tra musica, tanta musica e animazione. Il corteo sarà preceduto da Re Carnevale di Porto San Giorgio, Re Carnevale di Fermo, e le maschere Menngone Torcicolli, Lisetta, Lu Cucà. I gruppi in ordine di sfilata: 1) Scuola d’infanzia le Gaetanine “100 anni di baci; 2) Scuola d’infanzia Capoluogo “L’orto al centro”; 3) Contrada Pila (Fermo) “Vivere a colori”, 4) Scuola Borgo Rosselli “Mercoledì a Borgo Rosselli”; 5) Scuola d’infanzia Borgo Costa “Non solo miele, Salviamo insieme le nostre api”; 6) Primaria Salvano (Fermo) “Pac Man, catch me if you can; 7) Scuola d’infanzia Salvano “Keep calm M&M’s – Meglio mordere che muccicare”; 8) Scuola paritaria Maddalena di Canossa “Il talento che è in te”; 9) Asilo nido Sarabanda “Il mondo ha bisogno di noi”; 10) Gruppo La Zurla (Comunanza) “Sandokan e la tigre della Zurla”.