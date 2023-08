Gran Premio di Capodarco Ambrosini resiste e trionfa Applausi lungo il percorso

di Roberto Cicchinè

Il veneto Matteo Ambrosini (Team Colpack Ballan) si è imposto alla grande al 51° Gran Premio Capodarco – Comunità di Capodarco. E’ stato bravo a resistere al ritorno degli inseguitori e alla fine ha trionfato sul traguardo fermano precedendo D’Aiuto e il danese Foldager. Al via si sono presentati 175 corridori in rappresentanza di 36 team, di cui 11 stranieri e 25 Italiani. Presente anche i Commissario Tecnico della Nazionale Amadori. Dopo la partenza dal monumento dedicato a Fabio Casartelli, il via ufficiale e’ stato dato dalla Cantina Vini Santa Liberata la corsa ha percorso la prima parte tra Lido di Fermo e P.S.Giorgio con i cacciatori di traguardi volanti.

Al primo passaggio a Capodarco nasceva la fuga che decideva la gara composta da 8 unità: Foldager (Danimarca – Biesse Carrera), Lambrecht (Belgio – Bingol), Favretto (General Store), Kessler (Usa – Israel Premier), Petitti (Sias Rime), Milesi (Team Colpack), Schrettel (Austria – Tirol KTM) e Bruno (Hopplà Petroli Firenze). Al km 74 il vantaggio degli otto, 1’23’’. Al km 92 la situazione rimaneva immutata con gli otto al comando che potevano contare su un vantaggio di 1’33’’ sul gruppo. Al km 110, la situazione non cambiava, sempre otto uomini al comando con il gruppo che accusava un ritardo di 1’58". La corsa si velocizzava, gli otto al comando di comune accordo mantenevano sempre un buon margine mentre dietro qualcuno accusava la fatica. Al km 144 gli otto sono sempre al comando. Il primo inseguitore Iacomoni segnalato con un ritardo di 1’18". Prima del suono della campana, sulla testa della corsa rientrava anche Iacomoni, 9 al comando all’ultimo giro. Sulla salita finale Ambrosini piazzava il suo acuto, dietro provavano a rientrare senza però riuscirci. Grande l’organizzazione condita dalla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Amatori – Nel 23°Gran Premio Capodarco Amatori corso sul circuito del Grappolo d’Oro, nella gara riservata ai più giovani la vittoria è stata conquistata da Federico Scotti (Hair Gallery Cycling Team), tra i meno giovani il successo è arrivato per Pietro Capuccilli (Faga Zama Team) e nella donne la prima arrivata è stata Morgana Grandonico (Team Diemme). Al via oltre 250 corridori con la partecipazione di Claudio Chiappucci. Ordine di arrivo: 1° Matteo Ambrosini (Team Colpack Ballan), in 4h 19’22", 2° Filippo D’Aiuto (General Store – Essebi- F.lli Curia), Andres Foldager ( Danimarca Biesse – Carrera), 4° Nicolò Petitti (Sias Rime), 5° Marco Schrettl (Austria Titol Ktm Cycling Team) a 4", Micheal Lambrecht (Belgio Bingol WB Devo Team) a 23’’, 7° Federico Iacomoni (Sias Rime) a 41’’, 8° Cole Kessler (USA – Istrael) a 43’’, 9° Andrea Alfio Bruno (Hopplà Petroli Firenze) 49", 10° Francisco Penuela (Venezuela – Istrael) a 53’’.