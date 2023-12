Grande attesa al teatro Gigli per il piccolo Mozart

Grande attesa al teatro Beniamini Gigli di Monsampietro Morico, per l’esibizione del bambino prodigio, famoso a livello nazionale per il talento da pianista di cui è custode, tanto da meritare la definizione della critica di ‘piccolo Mozart’. Alberto Cartuccia Cingolani, di soli sei anni residente nel maceratese, si esibirà in concerto venerdì alle 18.30, per un evento voluto, promosso e organizzato dall’Amministrazione comunale, per essere dedicato ai più piccoli della comunità. "L’evento è stato pensato per i bambini in un paese che tanto dona e tanto trae da loro – conferma il sindaco Romina Gualtieri – perché ad esibirsi è un bambino proiettato nel futuro della musica e del successo mondiale, così come tutti i bambini dovrebbero essere sostenuti da ogni comunità per scoprire le proprie vocazioni e talenti e farne dono per se stessi e per gli altri".