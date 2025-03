Grande coalizione, il Pd si spacca

No, non erano affatto tutti d’accordo nel Pd elpidiense, nel decidere di trattare con Fi, Alessio Terrenzi e il candidato sindaco Rossano Orsili per creare un’aggregazione civica per le comunali. "Prendiamo assolutamente le distanze da ciò che sta avvenendo a Sant’Elpidio a Mare – dice Luca Piermartiri, segretario della Federazione provinciale Pd - Ancora mi chiedo cosa stiano a fare nel Pd persone che compiono scelte politiche così lontane dal messaggio che invece dovremmo trasmettere". Su Mirco Romanelli: "Il Circolo del Pd, il 10 dicembre scorso nell’assemblea degli iscritti, aveva indicato all’unanimità Romanelli come proprio candidato e ora, a 2 mesi dal voto, in modo inaccettabile, viene gettato via da una parte del suo circolo, per essere rimpiazzato da un ex esponente e amministratore di An (Rossano Orsili, ndr), che fino a ieri era in trattative con Fd’I e Lega e che adesso si propone come civico, con una coalizione che rivede al suo interno il gruppo di Terrenzi e Fi. Questo non avviene nemmeno nei migliori film di fantascienza". E ci mette il carico: "Parte della dirigenza Pd si fa dettare tutte le condizioni dai nuovi alleati, rinunciando addirittura al candidato (già deciso), regalando la scelta della candidatura a una parte della destra e a coloro cui facevano opposizione in consiglio comunale. Così facendo il Pd ha già perso, perché ha scelto di abdicare, rinunciando alla propria identità e alle proprie istanze e al proprio candidato senza colpo ferire. Come è possibile ridare maggior forza al Pd e alla sinistra se si attuano metodi che non devono appartenere al partito e che condanno fermamente?". Infine: "In passato si ruppe con Terrenzi che non gradiva Fabiano Alessandrini come candidato e ora, dopo aver fatto cadere l’amministrazione Pignotti lo scorso giugno, parte del gruppo dirigente Pd se li riprende. E lo fa a spese del partito e del nostro candidato Romanelli".

In attesa di sviluppi (e se Romanelli si candidasse lo stesso?) è facile immaginare terrenziani e marcozziani, loro sì uniti, osservare sornioni un Pd spaccato e un centrodestra lasciato monco. Intanto la segretaria dei Dem elpidiensi, Loredana Marziali parla di "un confronto interno al partito avviato per capire se un’alleanza per la città sia possibile, al di là di schieramenti politici, personalismi e interessi di parte, che metta al primo posto l’interesse generale col senso di responsabilità che ci contraddistingue. La città merita unità di intenti, condivisione di forze ed esperienze per un progetto unitario. Rileviamo la novità politica data dalla disponibilità di Orsili a una candidatura che va nella direzione auspicata. Gli chiederemo un incontro per capire se si può arrivare a delineare specifici obiettivi comuni".

Marisa Colibazzi