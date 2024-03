"Grande esperienza, mia madre immensa"

Elena sorride sempre, è una vita piena di colori e di soddisfazioni la sua, oggi condivise con mamma Maria Chiara anche tra le pagine di un libro. Elena Ferracuti è oggi schermitrice professionista, nelle file della nazionale, ma è anche fisioterapista e bravissima disegnatrice. In viaggio da Terni, dove vive, e Roma per allenarsi, racconta del libro.

Elena, com’è stato scrivere questo libro con sua madre?

"Un’esperienza particolare e completa, ero anche un po’ in soggezione, lei è davvero immensa nelle cose che fa e io ci ho messo la mia passione per il disegno che fa parte di me, è qualcosa di molto istintivo e reale".

Lei disegna da sempre, con soddisfazione, era giovanissima quando ha iniziato a lavorare sulle donne dell’opera. Come nasce questo percorso?

"Mi ricordo che facevo tante domande, dopo aver ascoltato con mamma la musica in macchina, dovevo disegnare per forza, mi sembravano, quelle donne, tutte belle, appassionate, sfortunate ma capaci di rovesciare la loro sorte".

Lei ha scelto di vivere in Umbria, dopo aver studiato a Roma, ma Fermo le manca sempre

"Torno spessissimo, mi manca la bellezza, il mare vicino, la vita lenta e piena che si fa nella mia città. Qui vive la mia famiglia, sono stata molto fortunata in questo, siamo tutti uniti e ci sosteniamo molto. Questo progetto con mamma è stato qualcosa di diverso, non eravamo mamma e figlia, semmai due adulte, due figure professionali che si confrontavano. E dietro di me c’era sempre papà Piero, lui sì che era bravo a disegnare, mi ricordo che c’era quando lavoravo, mi ricordo che non ero soddisfatta di una cosa di Tosca e ho chiesto a lui che mi insegnasse a disegnare, dunque dentro questo libro c’è anche il ricordo bello di condivisione che abbiamo avuto. Manca tanto ma ho l’impressione che sia con noi, in ogni pagina di questo lavoro, dedicato proprio ai giovani che lui amava e che da insegnante e poi preside ha aiutato a crescere".

a. m.