Grande festa a Curetta Sagra degli strozzapreti tra musica e allegria

A Curetta frazione di Servigliano, il Rione Paese Vecchio inaugura la bella stagione con la Sagra degli strozzapreti, che si terrà da oggi fino al 4 giugno con due condimenti speciali all’amatriciana e alla norcina e l’immancabile sorbetto al limone e al mistrà ricetta della cucina Giallo verde. Lo staff delle cucine di Rione Paese Vecchio è ormai noto nel circondario. Oltre all’aspetto gastronomico però la festa si contraddistingue per eventi di socialità e divertimento, si parte oggi alle 20,30 con lo spettacolo di cabaret con il comico fermano Piero Massimo Macchini. Domani serata in musica, a partire dalle 20,30 con gruppi live. Sicuramente sarà domenicala giornata più intensa: si inizia alle 10 con la santa messa celebrata al campo sportivo della frazione, al termine prenderà il via ‘Amicizie Indelebili’ gara valida come memorial Alessandro Sirocchi che sarà anche allietata dall’esibizione degli alfieri e musici del Rione Paese Vecchio del Torneo Cavalleresco di Castel Clementino. Dalle ore 11,30 stand aperti a pranzo e cena. Per info e prenotazioni 329-4709585.