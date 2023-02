Grande festa a Falerone Palestra si trasforma nell’isola che non c’è

Il ‘Carnevale dei bambini’ unisce le famiglie. Nella palestra di Piane di Falerone, tradizionale appuntamento di carnevale dedicato ai più piccini, che ha radunato centinaia di persone in poche ore. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione delle associazioni ‘Presepe Vivente’ e del Comitato San Giovanni Battista oltre a molti volontari che nelle ultime sere togliendo qualche ora alle rispettive famiglie, sono riuscite a completare allestimenti e costumi. Il tema scelto quest’anno è stato ‘Peter Pan’ e per l’occasione la palestra si è trasformata in una sorta di ‘Isola che non c’è’ con i pirati, gli indiani, e tutti i personaggi che animano la storia.