Grande festa allo scientifico Diplomi al liceo matematico

Si diplomano i primi ragazzi del liceo matematico, grande festa al liceo scientifico T.C. Onesti che porta la prima classe di questo indirizzo in uscita. Da anni il 14 marzo è stato eletto giornata del Pi Greco, che è un po’ come dire festa mondiale della Matematica. E allora quale altro giorno si poteva scegliere per celebrare la conclusione del primo ciclo di Liceo Matematico nelle Marche, sottolineano dal liceo fermano, la dirigente Marzia Ripari racconta che tutti gli studenti provenienti da vari licei della regione si sono ritrovati all’Università di Camerino, dove sono stati ospiti della Sezione di Matematica. La mattina è trascorsa tra i vari interventi, in cui i ragazzi hanno raccontato la loro esperienza di questi cinque anni. "Hanno condiviso emozioni e soddisfazione per una Matematica che sa parlare al mondo e del mondo: dalle bolle di sapone ai piccoli robot telecomandati, dallo studio delle rotte degli aerei ai misteri della macchina Enigma, dai giochi di logica alle trappole del gioco d’azzardo. Di questo e di molto altro di sono occupati gli studenti, in un percorso che vede il Liceo Temistocle Calzecchi Onesti di Fermo in prima fila, con le sue molteplici attività aperte al territorio e con i molti riconoscimenti nazionali raccolti in questi anni", conclude la dirigente.

Gli studenti della V DSM si sono distinti per la qualità del loro lavoro e hanno riscosso un apprezzamento unanime dai docenti di Unicam, che in questi anni hanno coordinato il lavoro del Liceo Matematico.