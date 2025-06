Grande festa per i 109 anni di Elvira Bravi: la nonnina delle Marche

Grande festa a Falerone per Elvira Bravi, che il 12 giugno, ha compiuto 109 anni. Una delle donne più longeve delle Marche, Elvira ha attraversato due guerre, una pandemia e i cambiamenti profondi dell’Italia, restando sempre fedele alla sua identità semplice e laboriosa.

Nata in una famiglia di mezzadri, seconda di tre sorelle, Elvira perde il padre a soli cinque anni, morto in un incidente agricolo. È la madre a crescere da sola le figlie, trasmettendo loro i valori del lavoro e della resilienza. Già a 10 anni, Elvira partecipa alla mietitura nei campi e durante l’inverno si dedica, con madre e sorelle, alla tessitura dei corredi per le ragazze del paese.

Con il tempo, Elvira diventa esperta in questo campo, tanto da essere spesso invitata a tessere dal vivo durante la ‘Nzegna’, storica rievocazione contadina. Il segreto della longevità di Elvira è proprio lei a raccontarlo. "Una vita di stenti, un’alimentazione parsimoniosa e mai una medicina – racconta Elvira -. Nonostante i tanti dolori, non ha mai perso la forza d’animo e la capacità di prendersi cura degli altri".

Oggi Elvira rappresenta non solo una memoria storica, ma anche un simbolo silenzioso di una generazione che ha costruito il presente con le mani e il coraggio.