Grande festa per la promozione. La ‘Tsp Don Celso’ è nella storia

E’ serie B. La volley maschile ‘Tsp Don Celso Fermo’ ha conquistato, per la prima volta nella storia della disciplina sportiva maschile e femminile cittadina, la categoria cadetta al termine di un entusiasmante campionato, sabato scorso presso la palestra comunale ‘Coni’, al termine della partita casalinga contro la diretta avversaria ‘Axore Macerata’.

"Una grande soddisfazione per noi e la città- ha esordito il presidente Armando Craia- la Don Celso, in passato, aveva già partecipato alla serie B acquisendo, però, il diritto in seguito alla ‘vendita’ di un titolo che aveva liberato un posto in campionato: stavolta abbiamo conseguito la promozione, diretta, sul campo e con due giornate in anticipo sulla fine della regular season".

Agli inizi di febbraio, la società sportiva era stata protagonista di un altro prestigioso successo in Coppa Marche, il torneo parallelo al campionato, partito in settembre.

"Avevamo fatto del tutto per disputare le final four di coppa a Fermo e intitolare il torneo a Sergio Raccichini, indimenticato presidente per un trentennio- ha aggiunto Craia- oggi, si è aggiunta una promozione che arriva dopo un ciclo di quattro anni positivi: dal 2021, dalla serie D, passando per due salvezze, siamo in B con l’obiettivo di mantenere la categoria per il prossimo anno. Lo scontro diretto contro l’inseguitrice Axore è stato avvincente: il 3-0, unico risultato che ci premetteva di chiudere il campionato con due giornate d’anticipo, era l’obiettivo che ci eravamo prefissati e l’abbiamo raggiunto".

Un sogno divenuto realtà per numerosissimi tifosi: "Vengo dal mondo della pallavolo di Torre San Patrizio- ha concluso il presidente Craia- ma posso dire che in tanti anni, da dirigente, non ho mai visto un gruppo tanto forte e affiatato: ognuno è sempre pronto ad aiutare i compagni. Grazie ai tanti che ci hanno sostenuto, tra cui il main sponsor ‘Giano’ di Enrico Paniccià, l’amministrazione comunale, e ai fantastici ragazzi di coach Sandro Mobbili: Andrea Bufarini, Gianmarco Pulcini, Antonio Schiavoni, Lorenzo Saudelli, Lorenzo Luzi, Riccardo Barabucci, Lorenzo Romani, Daniele Bagnato, Dario Di Florio, Matteo Di Felice, Lorenzo Santarelli, Riccardo Bambozzi, Giuseppe Bonanni Paragallo, Fabio Catarinelli".

Gaia Capponi