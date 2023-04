Grande festa per la pista di atletica

Grande festa domenica al campo sportivo di via D’Annunzio per l’inaugurazione della nuova pista di atletica. Prima del taglio del nastro l’intitolazione dell’infrastruttura all’indimenticabile Pasquale Del Moro, stella d’oro al merito sportivo. Al sindaco Valerio Vesprini la soddisfazione del taglio del nastroavvenuto dopo la benedizione della struttura sportiva da parte del parroco don Mario Lusek, davanti a centinaia di sportivi e della vedova di Pasquale Del Moro, Rita Brandizi. La pista di atletica, che comprende anche l’area lanci e salti, è costata sui 500 mila euro: "Abbiamo voluto inaugurarla nel giorno della festa del nostro patrono San Giorgio – ha sottolineato Vesprini –. Finalmente abbiamo una struttura valida non solo per l’atletica ma per varie attività sportive. Ciò ci permette di poter organizzare eventi di qualità regionale e nazionale con evidenti ricadute anche sul piano turistico. Con Pasquale ci siamo battuti e vivamente confrontati durante la mia precedente esperienza di assessore, oggi raccogliamo i frutti e li dedichiamo a lui”. Sono intervenuti l’ex sindaco Nicola Loira, l’assessore allo sport Fabio Senzacqua, il quale ha riconosciuto i meriti per la realizzazione dell’opera anche della passata amministrazione, assessori e consiglieri comunali. Corposa la rappresenta del mondo dello sport, con il delegato del Coni Fabio Romagnoli, il presidente della Fidal Marche Simone Rocchetti e l’ex Giuseppe Scorzoso, il presidente dell’Atletica Sangiorgese Rodolfo Ragaglia e il direttore tecnico Robertais Del Moro. Dopo l’inaugurazione si sono svolti i campionati regionali giovanili di società di staffette (ragazzi e cadetti).