Grande festa per l’apertura del carnevale

Grande festa a Porto San Giorgio per l’apertura del carnevale 2023. Domani, giovedì 16 febbraio, arriverà alle 16 in piazza Matteotti la maschera tradizionale della città ’Lu Cucà’. Insieme a lui ci sarà anche sua maestà Re Carnevale. Successivamente saranno raggiunti dalla banda e dalle majorette. Il corteo partirà da via Giordano Bruno, attraverserà viale Don Minzoni, quindi viale Cavallotti fino ad arrivare in piazza. Avverrà poi l’apertura ufficiale dei festeggiamenti e l’avvio dell’animazione di Nico Virgili e del gruppo Ciquibum. Sarà un pomeriggio di musica e spettacolo, con Lu Cucà che ’svolazzerà’ per le vie del centro, preludio alla grande festa di martedì 21 febbraio quando la città proporrà nel pomeriggio (alle 15) il corteo dei gruppi mascherati e, in conclusione, il ’rogo’ del Re in piazza Marina. "Finalmente si torna a fare festa per le strade dopo due anni di stop – intende aggiungere l’assessore alla cultura Carlotta Lanciotti –. Domenica pomeriggio è stata ripristinata anche la festa Avis per i bambini (ore 16) e lunedì 20 quello per le famiglie del Centro Don Bosco". Per Giampiero Marcattili, assessore al Turismo: "Il carnevale è importante sia come evento che come festa. Non abbiamo esitato a confermare la collaborazione con Fermo, un’opportunità per le due città".