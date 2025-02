Grande fiera di Porto San Giorgio, iscrizioni entro il 13 aprile

La grande fiera di San Giorgio è fissata al 13 aprile 2025 e sono già iniziate le operazioni propedeutiche alla realizzazione dell’evento, operazioni abbastanza complesse, anche se per la maggioranza note ripetitive, come lo sono, ad esempio, il luogo di svolgimento in tutte le strade comprese tra viale Buozzi a nord, via Annibal Caro a sud, strada Adriatica ad ovest e la ferrovia ad est, e l’organizzazione di un servizio di bus navetta gratuito per congiungere i parcheggi periferici al centro città.

L’ufficio commercio del comune proprio in questi giorni ha emesso un avviso destinato agli oltre 200 operatori commerciali della fiera per sapere chi è intenzionati a concorrere per l’assegnazione di posteggio risultante libero: le operazioni di spunta avverranno all’ufficio Commercio (lungomare Gramsci – cortile delle Magnolie) la mattina del 13 aprile alle 7.

Gli interessati dovranno presentarsi con fotocopia di un documento di identità, copia dell’iscrizione in camera di commercio per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche; copia dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. I documenti dovranno essere inviati a commercio@comune-psg.org entro il 06 aprile.