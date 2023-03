Grande impegno di priori e contradaioli

Le scuole partecipanti al progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ sono undici per un totale di 40 classi e oltre 800 bambini.

Per l’Isc ‘Da Vinci- Ungaretti’: primaria Molini Girola, Salvano, Monaldi, Ponte Ete e San Claudio. Per l’Isc ‘Fracassetti’: primaria Tirassegno, San Michele, Capodarco. Per l’Isc ‘Betti’: primaria Sapienza, Sant’Andrea, Don Dino Mancini.

Numerosi i responsabili delle dieci contrade cittadine che, insieme con Priori e contradaioli, porteranno i colori e l’aria della Cavalcata e del Palio tra i banchi di scuola: Campiglione- Michela Maroni e Sara Pistolesi; Campolege- Federica Calì; Capodarco- Silvia Trasarti; Castello- Barbara Montanini; Fiorenza- Giulia Negusanti; Molini Girola- Simone Corazza; Pila- Pierpaolo Paoloni; San Bartolomeo- Alessandra Ramini; San Martino- Filippo Montagnoli; Torre di Palme- Aleksandra Zaydel coordinati dalla segretaria del gruppo giochi Maria Vittoria Ortenzi e dai Priore referenti Renato Montagnoli e Gianluca Iervicella.